Источник: Рангник рассматривает уход из «Локомотива»

Руководитель отдела по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может получить должность в «Ньюкасле».

Об этом сообщает Chronicle Live. По информации источника, немец также вёл переговоры с «Манчестер Юнайтед». Ему интересна должность, где он мог воплотить свои идеи и поучаствовать в строительстве нового проекта. При этом у «Ньюкасла». Новые владельцы клуба пока не приняли решение по поводу структуры развития клуба.

63-летний Рангник за свою карьеру тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке», «Штутгарт» и «Ганновер», а также был руководителем отдела по спорту и развитию в корпорации «Ред Булл». В «Локомотиве» немец работает с июля 2021 года.

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