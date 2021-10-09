Источник: Рангник рассматривает уход из «Локомотива»

Короткая ссылка
Руководитель отдела по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может получить должность в «Ньюкасле».
Источник: Рангник рассматривает уход из «Локомотива»
  • © fclm.ru

Об этом сообщает Chronicle Live. По информации источника, немец также вёл переговоры с «Манчестер Юнайтед». Ему интересна должность, где он мог воплотить свои идеи и поучаствовать в строительстве нового проекта. При этом у «Ньюкасла». Новые владельцы клуба пока не приняли решение по поводу структуры развития клуба.

63-летний Рангник за свою карьеру тренировал «Лейпциг», «Хоффенхайм», «Шальке», «Штутгарт» и «Ганновер», а также был руководителем отдела по спорту и развитию в корпорации «Ред Булл». В «Локомотиве» немец работает с июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Фавр может стать новым главным тренером «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить