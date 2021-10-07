Источник: Фавр может стать новым главным тренером «Локомотива»
- Reuters
Об этом сообщает todofichajes.
Швейцарский специалист является кандидатурой Ральфа Рангника.
По информации источника, переговоры продвигаются стремительно.
Напомним, что Марко Николич подал в отставку с поста главного тренера «Локомотива».
Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
Ранее агент братьев Миранчук поблагодарил Николича за работу в «Локомотиве».