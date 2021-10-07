Источник: Фавр может стать новым главным тренером «Локомотива»

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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить московский «Локомотив».
Источник: Фавр может стать новым главным тренером «Локомотива»
  • Reuters

Об этом сообщает todofichajes.

Швейцарский специалист является кандидатурой Ральфа Рангника.

По информации источника, переговоры продвигаются стремительно.

Напомним, что Марко Николич подал в отставку с поста главного тренера «Локомотива».

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее агент братьев Миранчук поблагодарил Николича за работу в «Локомотиве».

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