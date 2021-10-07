Источник: Фавр может стать новым главным тренером «Локомотива»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить московский «Локомотив».

Об этом сообщает todofichajes.

Швейцарский специалист является кандидатурой Ральфа Рангника.

По информации источника, переговоры продвигаются стремительно.

Напомним, что Марко Николич подал в отставку с поста главного тренера «Локомотива».

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее агент братьев Миранчук поблагодарил Николича за работу в «Локомотиве».