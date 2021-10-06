Агент братьев Миранчук поблагодарил Николича за работу в «Локомотиве»

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека московского «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.
Агент братьев Миранчук поблагодарил Николича за работу в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Я выражаю Николичу только слова благодарности. Он высокоинтеллектуальный, коммуникабельный, принципиальный и мегапрофессиональный человек. Надо отдать должное — за год Марко стал прекрасно общаться на неродном для себя русском языке», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

По словам агента, Николич умеет слушать и слышать.

«Что ещё ценно — у Николича есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Ему нереально навязать футболиста, если он не видит в нём нужных качеств. Не у всех моих клиентов в «Локомотиве» было всё гладко и положительно, но с Марко всегда всё можно обсудить. Он умеет общаться с футболистами, у него хватало времени на личные беседы», — сказал он.

Шпинёв также отметил, что Николич умеет работать с молодыми футболистами.

«Такого количества доморощенных игроков, какое сейчас заиграло в «Локомотиве», нет ни в одном клубе Российской премьер-лиги. Это огромная заслуга Николича. Его уход — пример того, что футбол — это отдельная жизнь. Здесь нет ничего вечного. Каждый наставник, соглашаясь на предложение от клуба, понимает, что он ни от чего не застрахован. Обсуждать и осуждать деятельность руководителей — дело власть имущих. Пройдёт время, и все всё поймут и увидят. Я желаю Марко удачи, мы остаёмся на связи», — сказал он.

Николич был главным тренером «Локомотива» с 2020 года.

Ранее Деян Йоксимович, агент бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича, рассказал о причинах отставки тренера.

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