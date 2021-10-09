Сутормин поделился эмоциями от дебютного матча за сборную России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился впечатлениями от дебютного матча в составе национальной команды страны.

«Я очень счастлив провести свой первый матч за национальную сборную страны! Это огромная честь и мечта каждого футболиста! Спасибо семье за поддержку и веру. И всем, кто переживал за нас. Страну — с важной и непростой победой! Вместе мы сильнее! Вперёд, Россия», — написал футболист в своём Instagram.

27-летний полузащитник впервые вышел на поле в составе сборной России в матче отбора к чемпионату мира — 2022 с командой Словакии (1:0).

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