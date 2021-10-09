СЭ: российских судей соберут в Москве для встречи с Перейрой

Короткая ссылка
На следующей неделе состоится встреча российских арбитров с новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Мануэлом Мелу Перейрой.
СЭ: российских судей соберут в Москве для встречи с Перейрой
  • ©rfs.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Назначение португальца состоялось 23 сентября. На посту он сменил Виктора Кашшаи.

Заместителем Мелу Перейры стал финн Йоуни Хютия.

Ранее появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Словакия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить