СЭ: российских судей соберут в Москве для встречи с Перейрой
На следующей неделе состоится встреча российских арбитров с новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Мануэлом Мелу Перейрой.
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Назначение португальца состоялось 23 сентября. На посту он сменил Виктора Кашшаи.
Заместителем Мелу Перейры стал финн Йоуни Хютия.
Ранее появилось видео моментов, оставшихся за кадром матча Россия — Словакия.
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