Малиновский: Миранчук — хороший парень, очень застенчивый
- © atalanta.it
«Миранчук — хороший парень, очень застенчивый. Ему помогает вся команда. Начинать в Италии непросто, особенно в «Аталанте»: здесь 15—16 футболистов могут играть на высоком уровне. Остальное может сказать только тренер», — цитирует Малиновского TuttoAtalanta.
Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах команды и отметился одной результативной передачей.
Ранее Валерий Карпин сообщил, что разговаривал с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком на тему небольшого количества игрового времени в итальянском клубе.