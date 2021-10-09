Малиновский: Миранчук — хороший парень, очень застенчивый

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Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о своём одноклубнике россиянине Алексее Миранчуке.
Малиновский: Миранчук — хороший парень, очень застенчивый
  • © atalanta.it

«Миранчук — хороший парень, очень застенчивый. Ему помогает вся команда. Начинать в Италии непросто, особенно в «Аталанте»: здесь 15—16 футболистов могут играть на высоком уровне. Остальное может сказать только тренер», — цитирует Малиновского TuttoAtalanta.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах команды и отметился одной результативной передачей.

Ранее Валерий Карпин сообщил, что разговаривал с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком на тему небольшого количества игрового времени в итальянском клубе.

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