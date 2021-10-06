Карпин — о малом количестве игр Миранчука в «Аталанте»: понятно, что он хочет играть

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что разговаривал с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком на тему небольшого количества игрового времени в итальянском клубе.
Карпин — о малом количестве игр Миранчука в «Аталанте»: понятно, что он хочет играть
  • © miranchuk
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«Про уход или аренду с Миранчуком не говорили. Говорил о малом игровом времени в «Аталанте». Понятно, что он хочет играть», — цитирует Карпина РИА Новости.

Миранчук не принял участия в последних четырёх матчах «Аталанты». 25-летний россиянин в чемпионате Италии в сезоне-2021/22 пока не отметился никакими полезными действиями. Всего он провёл на поле 146 минут в Серии А.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России 8 октября встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход Миранчука.

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