Сёмин: Миранчуку в «Аталанте» не дают шанса проявить себя

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».
Сёмин: Миранчуку в «Аталанте» не дают шанса проявить себя
  • © atalanta.it

«Лёша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Лёша сам примет решение. У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Миранчук присоединился к «Аталанте» в 2020 году. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах команды и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Миранчук намерен покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики.

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