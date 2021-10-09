Москвина — о музыке Мишиной и Галлямова: важно, что приняли нашу музыку

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала победу чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире Finlandia Trophy.

«Мы идём постепенно, и на данном этапе для меня, для тренера, важно, что приняли нашу музыку для произвольной программы, что специалисты, тренеры, которых я уважаю, поднимали большой палец вверх после проката со словами: «Хорошая, победная, олимпийская музыка». Что те, кто раньше советовал её менять, сейчас всё-таки изменили своё мнение», — цитирует Москвину ТАСС.

Она также добавила, что это только начало сезона, всё ещё не в полной готовности.

Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир Finlandia Trophy.

Ранее Мишина и Галлямов остались довольны своим выступлением на Finlandia Trophy.