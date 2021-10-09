Москвина — о музыке Мишиной и Галлямова: важно, что приняли нашу музыку

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала победу чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире Finlandia Trophy.
Москвина — о музыке Мишиной и Галлямова: важно, что приняли нашу музыку
  • РИА Новости

«Мы идём постепенно, и на данном этапе для меня, для тренера, важно, что приняли нашу музыку для произвольной программы, что специалисты, тренеры, которых я уважаю, поднимали большой палец вверх после проката со словами: «Хорошая, победная, олимпийская музыка». Что те, кто раньше советовал её менять, сейчас всё-таки изменили своё мнение», — цитирует Москвину ТАСС.

Она также добавила, что это только начало сезона, всё ещё не в полной готовности.

Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир Finlandia Trophy.

Ранее Мишина и Галлямов остались довольны своим выступлением на Finlandia Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить