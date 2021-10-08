Мишина и Галлямов остались довольны своим выступлением на Finlandia Trophy

Чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на турнире Finlandia Trophy.

«Довольны сегодняшним прокатом, исправились за вчерашний день. Надеюсь, все довольны. Самое главное, что Тамару Николаевну Москвину удалось порадовать. Уже известны недочёты, будем их разбирать», — цитирует Галлямова Sports.ru.

Мишина, в свою очередь, отметила, что очень рада проверочному старту перед началом серии Гран-при, так как была возможность опробовать свои программы и увидеть ошибки.

«Потому что всё-таки контрольные прокаты — это одно, а соревнования — немножко другая атмосфера. Всё, что хотели, мы увидели, все недочёты исправим», — сказала Мишина.

По итогам произвольной программы россияне получили от судей 153,37 балла и набрали в сумме по итогам двух прокатов 227,13 балла.

Ранее тренер Тамара Москвина заявила, что музыка в произвольной программе Мишиной и Галлямова не поменяется.