Мишина и Галлямов остались довольны своим выступлением на Finlandia Trophy

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Чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на турнире Finlandia Trophy.
Мишина и Галлямов остались довольны своим выступлением на Finlandia Trophy
  • AP

«Довольны сегодняшним прокатом, исправились за вчерашний день. Надеюсь, все довольны. Самое главное, что Тамару Николаевну Москвину удалось порадовать. Уже известны недочёты, будем их разбирать», — цитирует Галлямова Sports.ru.

Мишина, в свою очередь, отметила, что очень рада проверочному старту перед началом серии Гран-при, так как была возможность опробовать свои программы и увидеть ошибки.

«Потому что всё-таки контрольные прокаты — это одно, а соревнования — немножко другая атмосфера. Всё, что хотели, мы увидели, все недочёты исправим», — сказала Мишина.

По итогам произвольной программы россияне получили от судей 153,37 балла и набрали в сумме по итогам двух прокатов 227,13 балла.

Ранее тренер Тамара Москвина заявила, что музыка в произвольной программе Мишиной и Галлямова не поменяется.

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