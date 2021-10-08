Мишина и Галлямов остались довольны своим выступлением на Finlandia Trophy
- AP
«Довольны сегодняшним прокатом, исправились за вчерашний день. Надеюсь, все довольны. Самое главное, что Тамару Николаевну Москвину удалось порадовать. Уже известны недочёты, будем их разбирать», — цитирует Галлямова Sports.ru.
Мишина, в свою очередь, отметила, что очень рада проверочному старту перед началом серии Гран-при, так как была возможность опробовать свои программы и увидеть ошибки.
«Потому что всё-таки контрольные прокаты — это одно, а соревнования — немножко другая атмосфера. Всё, что хотели, мы увидели, все недочёты исправим», — сказала Мишина.
По итогам произвольной программы россияне получили от судей 153,37 балла и набрали в сумме по итогам двух прокатов 227,13 балла.
Ранее тренер Тамара Москвина заявила, что музыка в произвольной программе Мишиной и Галлямова не поменяется.