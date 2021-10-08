Москвина заявила, что музыка в произвольной программе Мишиной и Галлямова не поменяется

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Тамара Москвина, тренер чемпионов мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, заявила, что её подопечные не собираются менять музыку в своей произвольной программе.
Москвина заявила, что музыка в произвольной программе Мишиной и Галлямова не поменяется
  • AP

«Мы хотели бы, чтобы вы написали, что эта программа — посвящение молодёжи мира, которая сидит в тиктоке, а потом идёт и делает что-то полезное для страны, для мира. Музыка меняться не будет: у нас музыка прекрасная, если только она здесь тихо звучала, но это же не от нас зависит», — приводит слова Москвиной Sports.ru.

При этом она отметила, что дуэт будет менять некоторые элементы. По её мнению, до старта первого для её учеников этапа Гран-при ещё есть время. 

Мишина и Галлямов выступают в произвольной программе под композиции «Метель» и «Время, вперёд!».

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов победили в парном катании на турнире Finlandia Trophy.

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