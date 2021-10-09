В Госдуме назвали вялой игру сборной России в матче со Словакией

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал итог матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).
В Госдуме назвали вялой игру сборной России в матче со Словакией
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«Впечатления от игры не очень хорошие. Весь второй тайм я ждал, когда уже закончится матч. Откровенно говоря, мы вчера чудом отскочили. Наша сборная выглядела вяло. Большое спасибо словакам, что простили нас в нескольких моментах. Хотел бы отметить игру Матвея Сафонова, он сделал пару шикарных сейвов. С такой игрой против хорватов шансов будет совсем мало. Не знаю, что может произойти с нашей сборной за месяц, чтобы мы сильно прибавили в классе. Надеюсь, у Карпина найдётся джокер в рукаве. Результат хороший, а игра оставляет желать лучшего», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Встреча со Словенией пройдёт 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.

Ранее Далер Кузяев прокомментировал результат матча со Словакией (1:0).

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