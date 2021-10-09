Португальская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия

Португальский арбитр Артур Диаш обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словенией и Россией.

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Помощниками Диаша будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, четвёртый рефери — Густаву Коррея. Видеопомощником арбитра назначен Жоау Пиньейру, его ассистент — Угу Мигел. Встреча со Словенией пройдёт 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск. Ранее бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс высказался о матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (0:1).