Португальская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия

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Португальский арбитр Артур Диаш обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Словенией и Россией.
Португальская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
  • © РФС

Помощниками Диаша будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, четвёртый рефери — Густаву Коррея.

Видеопомощником арбитра назначен Жоау Пиньейру, его ассистент — Угу Мигел.

Встреча со Словенией пройдёт 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс высказался о матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией (0:1).

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