Медведев: в 2020 году я всех уничтожал на тренировках перед Индиан-Уэллсом — турнир отменили

Российский теннисист Даниил Медведев поделился воспоминаниями о турнире в Индиан-Уэллсе прошлого года.

«В прошлом году, ещё перед пандемией, я играл невероятно. У меня был определённый не самый хороший отрезок сезона, на котором я проиграл несколько матчей перед Индиан-Уэллсом, но уже к самому турниру я подготовился хорошо. На тренировках вообще играл невероятно и всех уничтожал. К сожалению, тот турнир отменили», — сказал Медведев в интервью Tennis Channel.

Он отметил, что очень расстроился из-за отмены турнира. Медведев считает, что выиграл бы «Мастерс».

Россиянин в первом матче турнира сыграет с представителем США Маккензи Макдональдом.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова встретится с финалисткой US Open Фернандес в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.