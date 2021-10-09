Павлюченкова встретится с финалисткой US Open Фернандес в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Анастасия Павлюченкова

Reuters

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