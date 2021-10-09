Павлюченкова встретится с финалисткой US Open Фернандес в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

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19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.
Павлюченкова встретится с финалисткой US Open Фернандес в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
  • Анастасия Павлюченкова
  • Reuters
  • © Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

Во втором круге она обыграла представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался один час 21 минуту.

Таким образом, Фернандес сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченкова в третьем круге турнира.

Напомним, что канадка проиграла британке Эмме Радукану в финале Открытого чемпионата США — 2021.

Ранее победительница US Open Радукану уступила белоруске Соснович во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

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