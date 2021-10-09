Хореограф Тутберидзе Железняков высказался об избиении дагестанцами мужчины в московском метро

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал избиение мужчины в московском метро тремя представителями Дагестана.

«Сейчас у ребят кавказцев если ты не занимаешься борьбой, то ты не мужик, позорник. У них в головах совершенно другое. Новое поколение воспитывается на жестокости и агрессии. У них в головах так: если ты не избил кого-нибудь, не изуродовал, не поломал нос или челюсть, то ты не мужик», — написал хореограф в своём Instagram.

Он отметил, что тоже занимался боевыми искусствами, но ему прививали моральные ценности. По словам Железнякова, в нынешнее время невозможно включить телевизор из-за постоянной жестокости и криминала на улицах.

«И у русских полно отморозков. У кавказцев этого больше, потому что все они занимаются боевыми искусствами, их тренеры, к сожалению, не объясняют им, где и когда они могут это применить. Для них нормально изуродовать человека. Виноваты в этом взрослые. Мы их так воспитываем», — добавил хореограф.

Напомним, что подопечные Железнякова Алёна Косторная и Камила Валиева готовятся представить свои короткие программы на турнире Finlandia Trophy.

Ранее Михаил Коляда поделился эмоциями от выступления на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy по фигурному катанию.