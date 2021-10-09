Коляда: когда ставят конкретную задачу, мне проще её выполнять

Российский фигурист Михаил Коляда поделился эмоциями от выступления на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy по фигурному катанию.

«Какие мысли после выступления на турнире? Отвечу словами Алексея Николаевича Мишина: мы движемся вперёд. Шаг за шагом. Конечно, есть трудности, их надо грамотно преодолевать и делать из этого правильные выводы», — цитирует Коляду пресс-служба ФФККР.

Он также отметил, что в сезоне он выступит на этапах Гран-при и чемпионате России.

Как дальше, что дальше? Это вопросы тренеру, я лишь исполнитель. Тренер придёт на тренировку, скажет: сегодня делаем так, и я пойду делать. Мне так проще. Когда ставят конкретную задачу, мне проще её выполнять», — добавил Коляда.

Коляда по сумме двух программ набрал 256,96 балла. Третье место занял его соотечественник Дмитрий Алиев (249,95). Золотую награду завоевал Джейсон Браун (262,52) из США.

Ранее Ковалёв стал вторым на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Линце.