Аршавин — об игре России со Словакией: не матч, а трагедия
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«Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Исход матча со Словакией решил автогол Милана Шкриньяра.
В следующем игре россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.
Аршавин в составе сборной России завоевал бронзовые медали ЧЕ-2008.
Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.