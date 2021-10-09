Аршавин — об игре России со Словакией: не матч, а трагедия

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал трудную победу сборной России над командой Словакии (1:0) в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Исход матча со Словакией решил автогол Милана Шкриньяра.

В следующем игре россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Аршавин в составе сборной России завоевал бронзовые медали ЧЕ-2008.

Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.