Карпин высказался о выборе Кузяева в качестве капитана сборной России на матч со Словакией
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«Если вы знаете, как происходит выбор капитана, спрашивать не надо. Следующую игру с повязкой выйдет Захарян, например. На поле надо играть, а не кричать. Капитанство не заключаются в крике. Тот же Джикия и без повязки руководит обороной и не только ей», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.
Ранее Карпин ответил, доволен ли игрой Игоря Дивеева и Георгия Джикии в матче со Словакией.