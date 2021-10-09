Карпин высказался о выборе Кузяева в качестве капитана сборной России на матч со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал выбор полузащитника Далера Кузяева в качестве капитана национальной команды на матч со Словакией в седьмом туре квалификации чемпионата мира.

«Если вы знаете, как происходит выбор капитана, спрашивать не надо. Следующую игру с повязкой выйдет Захарян, например. На поле надо играть, а не кричать. Капитанство не заключаются в крике. Тот же Джикия и без повязки руководит обороной и не только ей», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин ответил, доволен ли игрой Игоря Дивеева и Георгия Джикии в матче со Словакией.