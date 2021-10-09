Карпин рассказал, почему Глебов не сыграл со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что отсутствие защитника «Ростова» Данила Глебова в матче квалификационного турнира с командой Словакии не связано с питанием футболиста.

«После победы над «Локомотивом» у него было четыре дня выходных. «Ростов» отдыхал. Он разминался и мог выйти в любой момент, но выпустили других. Это никак не связано с питанием», — заявил на пресс-конференции Карпин.

Глебов выложил в Instagram фото, как он ест доширак в поезде. Игрок «Ростова» был вызван в сборную вместо травмированного Дениса Глушакова.

Сборная России в Казани обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее Карпин прокомментировал сухую серию сборной России под своим руководством.