Карпин рассказал, почему Глебов не сыграл со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что отсутствие защитника «Ростова» Данила Глебова в матче квалификационного турнира с командой Словакии не связано с питанием футболиста.
Карпин рассказал, почему Глебов не сыграл со Словакией
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«После победы над «Локомотивом» у него было четыре дня выходных. «Ростов» отдыхал. Он разминался и мог выйти в любой момент, но выпустили других. Это никак не связано с питанием», — заявил на пресс-конференции Карпин.

Глебов выложил в Instagram фото, как он ест доширак в поезде. Игрок «Ростова» был вызван в сборную вместо травмированного Дениса Глушакова.

Сборная России в Казани обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее Карпин прокомментировал сухую серию сборной России под своим руководством.

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