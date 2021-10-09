Карпин — о матче со Словакией: бывают такие дни, когда ничего не получается

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат матча с командой Словакии.

«Бывают такие дни, когда ничего не получается. Особенно игра с мячом. Результат слава богу в первом тайме был. Раз не вышло в атаке, хотя бы в какой-то степени обезопасили себя у своих ворот. Выпустили Чистякова, чтобы не допустить больших проблем, хотя они всё равно были. Слава богу, обеспечили себе нужный результат», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее Карпин объяснил причину неудачной игры сборной России со Словакией.