Карпин — о матче со Словакией: бывают такие дни, когда ничего не получается

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал результат матча с командой Словакии.
Карпин — о матче со Словакией: бывают такие дни, когда ничего не получается
  • AFP
  • © Roman Kruchinin

«Бывают такие дни, когда ничего не получается. Особенно игра с мячом. Результат слава богу в первом тайме был. Раз не вышло в атаке, хотя бы в какой-то степени обезопасили себя у своих ворот. Выпустили Чистякова, чтобы не допустить больших проблем, хотя они всё равно были. Слава богу, обеспечили себе нужный результат», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра. 

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее Карпин объяснил причину неудачной игры сборной России со Словакией.

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