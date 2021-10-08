Коутиньо может перейти из «Барселоны» в «Ньюкасл»
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29-летний бразилец попал в сферу интересов «Ньюкасла». Англичане намерены его купить в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Трансферная стоимость Коутиньо — €30 млн.
«Ньюкасл» по итогам семи туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2021/22 команда набрала три очка, сыграв три матча вничью.
Ранее сообщалось, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем «Ньюкасла».