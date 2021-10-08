Коутиньо может перейти из «Барселоны» в «Ньюкасл»

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Полузащитник Коутиньо может перейти в клуб элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл».
Коутиньо может перейти из «Барселоны» в «Ньюкасл»
  • Reuters
  • © Albert Gea

29-летний бразилец попал в сферу интересов «Ньюкасла». Англичане намерены его купить в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Трансферная стоимость Коутиньо — €30 млн.

«Ньюкасл» по итогам семи туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2021/22 команда набрала три очка, сыграв три матча вничью.

Ранее сообщалось, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем «Ньюкасла».

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