Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии купил «Ньюкасл»

Короткая ссылка
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем клуба элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл».
Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии купил «Ньюкасл»
  • ©nufc.co.uk

«Мы очень гордимся тем, что стали новыми владельцами «Ньюкасла», одного из самых известных клубов в английском футболе. Благодарим болельщиков за их безмерную поддержку на протяжении многих лет. Мы будем рады работать вместе с ними», — цитирует руководителя фонда Ясира аль-Румайяна пресс-служба «Ньюкасла».

Фонд будет владеть 100% акций английского клуба. Сумма сделки по покупке команды составила £305 млн, сообщает Daily Mail.

«Ньюкасл» по итогам семи туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2021/22 команда набрала три очка, сыграв три матча вничью.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Ньюкаслом» в матче четвёртого тура АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить