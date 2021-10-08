Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии купил «Ньюкасл»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал новым владельцем клуба элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл».

«Мы очень гордимся тем, что стали новыми владельцами «Ньюкасла», одного из самых известных клубов в английском футболе. Благодарим болельщиков за их безмерную поддержку на протяжении многих лет. Мы будем рады работать вместе с ними», — цитирует руководителя фонда Ясира аль-Румайяна пресс-служба «Ньюкасла».

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🗣 His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Governor of PIF.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

Фонд будет владеть 100% акций английского клуба. Сумма сделки по покупке команды составила £305 млн, сообщает Daily Mail.

«Ньюкасл» по итогам семи туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2021/22 команда набрала три очка, сыграв три матча вничью.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Ньюкаслом» в матче четвёртого тура АПЛ.