Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии купил «Ньюкасл»
- ©nufc.co.uk
«Мы очень гордимся тем, что стали новыми владельцами «Ньюкасла», одного из самых известных клубов в английском футболе. Благодарим болельщиков за их безмерную поддержку на протяжении многих лет. Мы будем рады работать вместе с ними», — цитирует руководителя фонда Ясира аль-Румайяна пресс-служба «Ньюкасла».
𝐏𝐑𝐈𝐃𝐄 🙌— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021
🗣 His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Governor of PIF.
⚫️⚪️
Фонд будет владеть 100% акций английского клуба. Сумма сделки по покупке команды составила £305 млн, сообщает Daily Mail.
«Ньюкасл» по итогам семи туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ. В сезоне-2021/22 команда набрала три очка, сыграв три матча вничью.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Ньюкаслом» в матче четвёртого тура АПЛ.