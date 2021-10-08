«Колорадо» отказался подписывать полноценный контракт с Анисимовым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» отказался подписывать полноценный контракт с форвардом Артёмом Анисимовым.
«Колорадо» отказался подписывать полноценный контракт с Анисимовым
  • AP
  • © Paul Sancya

Об этом сообщает пресс-служба команды из Денвера.

33-летний россиянин в статусе неограниченно свободного агента в сентябре подписал пробный контракт «Колорадо».

Анисимов в НХЛ играл за «Оттава Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Россиянин в 771 матче НХЛ набрал 376 очков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос по поводу возможного вызова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России по хоккею на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

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