В Госдуме предложили провести матч между сборными России и Украины

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала предложение Виталия Милонова провести товарищеский футбольный матч между сборными России и Украины.

«С нашей стороны эта прекрасная инициатива точно исполнима. Но, думаю, Украина вряд ли захочет проводить товарищеские матчи. Скажут, что мы им не товарищи», — цитирует «Спорт-Экспресс» Журову.

Он добавила, что если кто-то из украинских футболистов и руководителей согласится на такой матч, то у них возникнет много проблем. По её словам, это прекрасное предложение в ближайшие годы украинская сторона не примет.

Ранее Милонов поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира между сборными России и Словакии.