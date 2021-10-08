Милонов считает, что количество травмированных поможет сборной России в матче со Словакией

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира между сборными России и Словакии.

«После холодного душа многих наших неудач потенциал российского футбола раскрывается. Надеюсь, победная серия продолжится. Думаю, сборная России победит со счётом 2:1. Главное — показать хороший футбол», — приводит слова Милонова «Матч ТВ».

По мнению депутата, количество травмированных поможет сборной России.

«На остальных футболистах будет больше концентрации, мобилизации и психологической ответственности. Мы доказали, что можем играть. Болельщики ждут, что победы национальной команды будут не эпизодическими, а стабильными», — сказал он.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сборная России анонсировала матч со Словакией.