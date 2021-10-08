Нидерланды одолели Латвию в рамках отбора на ЧМ-2022
- Reuters
Игра прошла в Риге не арене «Даугава» и завершилась со счётом 1:0.
Гости вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Дави Классена. Этот мяч стал единственным в игре.
Нидерланды набрали 16 очков и продолжают лидировать в группе G. Латвия находится на пятой строчке с пятью баллами в активе.
Ранее главный тренер голландской сборной Луи ван Гал признался, что не вызвал в команду нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за его уголовного дела.