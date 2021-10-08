Нидерланды одолели Латвию в рамках отбора на ЧМ-2022

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Сборная Нидерландов по футболу на выезде переиграла Латвию в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
Нидерланды одолели Латвию в рамках отбора на ЧМ-2022
  • Reuters

Игра прошла в Риге не арене «Даугава» и завершилась со счётом 1:0.

Гости вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Дави Классена. Этот мяч стал единственным в игре.

Нидерланды набрали 16 очков и продолжают лидировать в группе G. Латвия находится на пятой строчке с пятью баллами в активе.

Ранее главный тренер голландской сборной Луи ван Гал признался, что не вызвал в команду нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за его уголовного дела.

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