Ван Гал признался, что не вызвал Промеса в сборную Нидерландов из-за его уголовного дела

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал объяснил решение не вызывать в национальную команду полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Я не думаю, что сейчас буду вызывать игроков, которые находятся в такой ситуации, как у него. Когда игрок вовлечен в такое дело, ему намного труднее сосредоточиться на игре. В России ты далеко от этого, но в Нидерландах очень близко», — приводит слова ван Гала AD.

По его словам, он видел, как Промес выступал за «Спартак».

Промес в этом сезоне провёл за красно-белых восемь матчей и забил четыре мяча.

В конце 2020 года появилась информация, что во время вечеринки Промес поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений. Пострадавший обратился в полицию, расследование привело к аресту футболиста, которого позже освободили.

Ранее сообщалось, что Промес занял второе место в голосовании УЕФА за звание лучшего игрока тура ЛЕ.