Хачатурянц является единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РПЛ

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц зарегистрировался кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хачатурянц является единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РПЛ
  • © РФС

«По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник — председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц», — сообщает пресс-служба РПЛ.

8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября.

Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели Английской премьер-лиги (АПЛ).

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