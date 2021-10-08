Хачатурянц является единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц зарегистрировался кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник — председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц», — сообщает пресс-служба РПЛ.

8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября.

Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели Английской премьер-лиги (АПЛ).