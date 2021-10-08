Хачатурянц является единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РПЛ
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«По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник — председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц», — сообщает пресс-служба РПЛ.
8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября.
Ранее Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели Английской премьер-лиги (АПЛ).