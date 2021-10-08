Хачатурянц заявил, что эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что необходимо вести работу по налаживанию контактов с болельщиками.
Хачатурянц заявил, что эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения. Я был на матче «Зенита» с «Челси». Эмоции от местных болельщиков непередаваемы, они просто шли за кровью, гнали свою команду. Футбол без болельщиков невозможен. Это те болельщики, с которыми необходимо общаться в первую очередь», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

По словам главы судейского комитета Российского футбольного союза, его абсолютно не напрягает эмоциональная реакция фанатов на судейские ошибки во время матчей. Главное, чтобы потом экспертно-судейская комиссия разобрала спорные эпизоды правильно.

«Футбол — это вообще эмоции. Куда же без них», — сказал он.

Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.

Ранее Хачатурянц назвал свою основную задачу на посту президента РПЛ.

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