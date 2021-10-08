Хачатурянц заявил, что эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения
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- РИА Новости
«Эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения. Я был на матче «Зенита» с «Челси». Эмоции от местных болельщиков непередаваемы, они просто шли за кровью, гнали свою команду. Футбол без болельщиков невозможен. Это те болельщики, с которыми необходимо общаться в первую очередь», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».
По словам главы судейского комитета Российского футбольного союза, его абсолютно не напрягает эмоциональная реакция фанатов на судейские ошибки во время матчей. Главное, чтобы потом экспертно-судейская комиссия разобрала спорные эпизоды правильно.
«Футбол — это вообще эмоции. Куда же без них», — сказал он.
Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.
Ранее Хачатурянц назвал свою основную задачу на посту президента РПЛ.