Хачатурянц назвал свою основную задачу на посту президента РПЛ

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал о своих первостепенных задачах на этом посту.
Хачатурянц назвал свою основную задачу на посту президента РПЛ
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«В первую очередь я очень люблю футбол. Думаю, всех людей, которые всерьёз занимаются футболом: журналисты, главные акционеры клубов, тренеры — объединяет страсть к этой уникальной игре. Но помимо страсти и любви, думаю, самое главное — это уверенность, что я могу сделать футбол лучше и привлекательнее», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Он ответил, чувствует ли свою миссию что-то улучшить в российском футболе.

«Да, миссию сделать в первую очередь развлечение, которое привлекало бы большее количество зрителей. Сделать это бизнесом. То есть чтобы в Российскую премьер-лигу пришли большие деньги, а клубы больше зарабатывали. Для того чтобы это стало бизнесом, надо создать понятные правила и провести реформы», — сказал он.

Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.

Исполняющим обязанности президента премьер-лиги был назначен Хачатурянц.

Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб выдвинет кандидатуру Хачатурянца на пост президента РПЛ.

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