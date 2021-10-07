«Уфа» выдвинет Хачатурянца на пост президента РПЛ
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«За другие клубы говорить не могу, но я дал распоряжение о подаче официального письма о выдвижении Хачатурянца на пост главы Российской премьер-лиги», — приводит слова Газизова РИА Новости.
Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.
Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги был избран Хачатурянц.
Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отставку Прядкина с поста президента РПЛ.