«Уфа» выдвинет Хачатурянца на пост президента РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб выдвинет кандидатуру руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«За другие клубы говорить не могу, но я дал распоряжение о подаче официального письма о выдвижении Хачатурянца на пост главы Российской премьер-лиги», — приводит слова Газизова РИА Новости.

Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.

Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги был избран Хачатурянц.

Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отставку Прядкина с поста президента РПЛ.