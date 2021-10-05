Карпин высказался об отставке Прядкина с поста главы РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отставку Сергея Прядкина с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Следил я или нет? Мог делать это только через интернет. Как к этому отношусь? Нормально. Для меня это решение правильное. Что тут объяснять?» — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

5 октября на собрании клубов РПЛ Ашот Хачатурянц был избран исполняющим обязанности главы лиги. Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Хачатурянца и. о. президента РПЛ.