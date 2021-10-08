Тренер «Ливерпуля» Линдерс сравнил Клоппа с Йоханом Кройфом

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Пеп Линдерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сравнил немецкого специалиста с легендарным футболистом и наставником «Барселоны» голландцем Йоханом Кройфом.
Тренер «Ливерпуля» Линдерс сравнил Клоппа с Йоханом Кройфом
  • AP

«Считаю, что Клопп для «Ливерпуля» — как Кройф для «Барсы»: он создаёт что-то, что проходит сквозь время. Пусть это продолжится. Но в футболе суть — в сегодняшнем дне», — цитирует Линдерса сайт «Ливерпуля».

По его мнению, болельщики мерсисайдцев должны наслаждаться тем, что происходит с командой на данный момент, а футболисты под руководством Клоппа знают, чего хотят добиться.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Он приводил команду к победам в чемпионате Англии, Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира.

Ранее швейцарский полузащитник французского «Лиона» Джердан Шакири раскрыл подробности своего ухода из английского «Ливерпуля».

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