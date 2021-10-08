Шакири рассказал о подробностях перехода в «Лион»

Швейцарский полузащитник французского «Лиона» Джердан Шакири раскрыл подробности своего ухода из английского «Ливерпуля».

«Хотел покинуть «Ливерпуль» раньше, но мне было нельзя, клуб бы меня не отпустил. Важно то, что теперь я ушёл», — цитирует футболиста Watson.

Он напомнил, что у него были предложения из клубов Испании и Италии.

По словам Шакири, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожелал ему удачи в новом клубе.

«У нас никогда не было проблем, между нами были очень хорошие отношения», — сказал Шакири.

Шакири выступал за «Лион» три сезона. До этого он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет порядка €12 млн.

В прошлом сезоне Шакири сыграл за «Ливерпуль» 14 матчей, отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Лион» и «Ливерпуль» достигли договорённости по трансферу Шердана Шакири во французский клуб.