Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу

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Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу.
Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу
  • AP

В матче заключительного тура группового этапа российские спортсменки обыграли швейцарок Таню Хюберли и Нину Бечарт со счётом 21:17, 27:25.

Таким образом, отечественные «пляжницы» вышли в полуфинал с первого места в группе A. Они одержали четыре победы подряд на групповом этапе.

Полуфинальная встреча состоится 9 октября.

Финальная стадия соревнований проходит в итальянском Кальяри.

Ранее сообщалось, что россияне Владислав Панченко и Иван Чупринов выиграли чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 18 лет.

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