Бывший тренер «Боруссии» Фавр не возглавит «Локомотив»
- AP
«Нет», — приводит ответ агента РИА Новости.
Последним клубом Фавра была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с 2018 по 2020 год.
Напомним, что 5 октября московский клуб объявил об уходе сербского тренера Марко Николича с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру команды Марко Николичу комментировать свою отставку до ноября.