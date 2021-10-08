Бывший тренер «Боруссии» Фавр не возглавит «Локомотив»

Реза Фазели, агент швейцарского тренера Люсьена Фавра, ответил на вопрос, правда ли московский «Локомотив» обращался к его клиенту с предложениями о сотрудничестве.

AP