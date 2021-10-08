Бывший тренер «Боруссии» Фавр не возглавит «Локомотив»

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Реза Фазели, агент швейцарского тренера Люсьена Фавра, ответил на вопрос, правда ли московский «Локомотив» обращался к его клиенту с предложениями о сотрудничестве.
Бывший тренер «Боруссии» Фавр не возглавит «Локомотив»
  • AP

«Нет», — приводит ответ агента РИА Новости.

Последним клубом Фавра была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с 2018 по 2020 год.

Напомним, что 5 октября московский клуб объявил об уходе сербского тренера Марко Николича с поста наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру команды Марко Николичу комментировать свою отставку до ноября.

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