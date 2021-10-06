Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать свою отставку до ноября

Московский «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру команды Марко Николичу комментировать свою отставку до ноября.

Как сообщает Eurostavka, по этой причине Николич отказал некоторым сербским изданиям в интервью.

Отмечается, что если тренер в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах своей отставки, московский клуб будет иметь право не выплачивать ему часть компенсации за досрочное расторжение контракта.

Напомним, что Николич стал главным тренером «Локомотива» в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отставку Николича.