Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать свою отставку до ноября

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Московский «Локомотив» запретил бывшему главному тренеру команды Марко Николичу комментировать свою отставку до ноября.
Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать свою отставку до ноября
  • © Maxim Shipenkov/Pool via AP

Как сообщает Eurostavka, по этой причине Николич отказал некоторым сербским изданиям в интервью.

Отмечается, что если тренер в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах своей отставки, московский клуб будет иметь право не выплачивать ему часть компенсации за досрочное расторжение контракта.

Напомним, что Николич стал главным тренером «Локомотива» в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отставку Николича.

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