Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать свою отставку до ноября
- © Maxim Shipenkov/Pool via AP
Как сообщает Eurostavka, по этой причине Николич отказал некоторым сербским изданиям в интервью.
Отмечается, что если тренер в ближайший месяц расскажет журналистам о причинах своей отставки, московский клуб будет иметь право не выплачивать ему часть компенсации за досрочное расторжение контракта.
Напомним, что Николич стал главным тренером «Локомотива» в мае 2020 года.
Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отставку Николича.