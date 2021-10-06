Мещеряков: нынешнее руководство «Локомотива» берёт на себя всю ответственность за отставку Николича

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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера команды.
Мещеряков: нынешнее руководство «Локомотива» берёт на себя всю ответственность за отставку Николича
  • РИА Новости

«Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берёт на себя всю ответственность за решение об отставке Николича. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет своё мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется», — цитирует Мещерякова ТАСС.

Он также заявил, что не жалеет о приглашении Николича на пост главного тренера железнодорожников.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее Рыбус пожелал уволенному из «Локомотива» Николичу успехов в карьере.

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