Мещеряков: нынешнее руководство «Локомотива» берёт на себя всю ответственность за отставку Николича

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берёт на себя всю ответственность за решение об отставке Николича. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет своё мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется», — цитирует Мещерякова ТАСС.

Он также заявил, что не жалеет о приглашении Николича на пост главного тренера железнодорожников.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

Ранее Рыбус пожелал уволенному из «Локомотива» Николичу успехов в карьере.