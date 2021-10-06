Рыбус пожелал уволенному из «Локомотива» Николичу успехов в карьере
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«Спасибо за то, что мог работать с вами. Вы отличный тренер и суперчеловек. Удачи в будущей карьере», — написал Рыбус в Instagram.
5 октября «Локомотив» уволил с поста главного тренера Марко Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.
Ранее член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера московской команды.