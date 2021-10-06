Рыбус пожелал уволенному из «Локомотива» Николичу успехов в карьере

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Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус обратился к Марко Николичу после увольнения сербского специалиста с поста главного тренера столичного клуба.
Рыбус пожелал уволенному из «Локомотива» Николичу успехов в карьере
  • © Yevgeny Philippov

«Спасибо за то, что мог работать с вами. Вы отличный тренер и суперчеловек. Удачи в будущей карьере», — написал Рыбус в Instagram.

5 октября «Локомотив» уволил с поста главного тренера Марко Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера московской команды.

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