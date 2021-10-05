Филатов высказался о назначении Лоськова на пост тренера «Локомотива»

Член совета директоров столичного «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера московской команды.

«Хочу поддержать Лоськова, для него это важный момент в тренерской карьере. Жизнь покажет, есть ли у него задатки главного тренера. Кого жду в качестве нового главного тренера? Конечно, хотелось бы, чтобы Лоськов справился — всё-таки это свой человек, заслуженный», — цитирует Филатова Sport24.

5 октября «Локомотив» уволил с поста главного тренера Марко Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о расторжении контракта столичного клуба с сербским специалистом Марко Николичем.