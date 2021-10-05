Филатов высказался о назначении Лоськова на пост тренера «Локомотива»

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Член совета директоров столичного «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал назначение Дмитрия Лоськова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера московской команды.
Филатов высказался о назначении Лоськова на пост тренера «Локомотива»
  • © официальный сайт футбольного клуба "Локомотив"

«Хочу поддержать Лоськова, для него это важный момент в тренерской карьере. Жизнь покажет, есть ли у него задатки главного тренера. Кого жду в качестве нового главного тренера? Конечно, хотелось бы, чтобы Лоськов справился — всё-таки это свой человек, заслуженный», — цитирует Филатова Sport24.

5 октября «Локомотив» уволил с поста главного тренера Марко Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о расторжении контракта столичного клуба с сербским специалистом Марко Николичем.

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