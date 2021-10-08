Goal: «Арсенал» рассматривает Азмуна в качестве замены Ляказетту

Английский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

Как сообщает Goal со ссылкой на Onze Mondial, руководители «Арсенала» видят в форварде «Зенита» потенциальную замену для нападающего команды Александра Ляказетта.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 12 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. У Ляказетта — ни одного результативного действия в двух встречах.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не стал дополнительно наказывать Азмуна за удаление в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».