Азмун избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не стал дополнительно наказывать нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна за удаление в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Азмун избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»
  • РИА Новости

«Зенит» обращался в экспертно-судейскую комиссию по отмене красной карточки. На основании комиссии контрольно-дисциплинарный комитет не отменил красную карточку, но принял решение не применять к нападающему дополнительной дисквалификации, кроме автоматической в один матч», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

Григорьянц отметил, что КДК рассмотрел все аспекты нарушения, а также ознакомился с объяснениями нападающего по данному вопросу.

«С учётом исследования доказательств, видеоматериалов КДК пришёл к выводу: данное нарушение не требует после себя дополнительной дисквалификации», — сказал он.

Таким образом, Азмун сможет сыграть с московским «Спартаком» во встрече 12-го тура РПЛ.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что готов бесплатно играть за «Спартак».

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