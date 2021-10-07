Азмун избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»
- РИА Новости
«Зенит» обращался в экспертно-судейскую комиссию по отмене красной карточки. На основании комиссии контрольно-дисциплинарный комитет не отменил красную карточку, но принял решение не применять к нападающему дополнительной дисквалификации, кроме автоматической в один матч», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».
Григорьянц отметил, что КДК рассмотрел все аспекты нарушения, а также ознакомился с объяснениями нападающего по данному вопросу.
«С учётом исследования доказательств, видеоматериалов КДК пришёл к выводу: данное нарушение не требует после себя дополнительной дисквалификации», — сказал он.
Таким образом, Азмун сможет сыграть с московским «Спартаком» во встрече 12-го тура РПЛ.
Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что готов бесплатно играть за «Спартак».