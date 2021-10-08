Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассистентские дубли Кучерова и Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Флоридой»
  • AP
  • © Phelan M. Ebenhack

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Тампы» по дублю на свой счёт записали Кори Перри и Стивен Стэмкос, ещё по одной шайбе забросили Энтони Чирелли и Патрик Марун.

У «Флориды» заброшенными шайбами отметились Джо Торнтон и Оуэн Типпетт.

Российские игроки «Лайтнинга» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв записали на свой счёт по две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо».

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