Медведев сыграет с Макдональдом в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе

Американец Маккензи Макдональд встретится с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге теннисного турнира категории Мастерс в Индиан-Уэллсе (США).

Макдональд переиграл в матче первого круга Джеймса Дакворта в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. 25-летний москвич победил в Открытом чемпионате США по теннису — 2021.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит 7-17 октября.

На турнире сыграют четыре представителя России: Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Все они начнут турнир со второго круга.

Ранее Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе.