Медведев сыграет с Макдональдом в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе
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Макдональд переиграл в матче первого круга Джеймса Дакворта в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 15 минут.
Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. 25-летний москвич победил в Открытом чемпионате США по теннису — 2021.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит 7-17 октября.
На турнире сыграют четыре представителя России: Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Все они начнут турнир со второго круга.
Ранее Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе.