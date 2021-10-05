Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Дарья Касаткина во втором раунде сыграет либо с хорваткой Донной Векич, либо с победительницей квалификации. Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей матча Кайя Канепи из Эстонии — Мэдисон Кис из США. Вероника Кудерметова выступит против своей соотечественницы Людмилы Самсоновой или с победительницей квалификации.

Турнир стартует 6 октября.

Ранее сообщалось, что ATP проведёт расследование в отношении Зверева из-за обвинений в домашнем насилии.