Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе

Короткая ссылка
Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе
  • © bnpparibasopen.com

Дарья Касаткина во втором раунде сыграет либо с хорваткой Донной Векич, либо с победительницей квалификации. Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей матча Кайя Канепи из Эстонии — Мэдисон Кис из США. Вероника Кудерметова выступит против своей соотечественницы Людмилы Самсоновой или с победительницей квалификации.

Турнир стартует 6 октября.

Ранее сообщалось, что ATP проведёт расследование в отношении Зверева из-за обвинений в домашнем насилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить