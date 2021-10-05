Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе
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Дарья Касаткина во втором раунде сыграет либо с хорваткой Донной Векич, либо с победительницей квалификации. Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей матча Кайя Канепи из Эстонии — Мэдисон Кис из США. Вероника Кудерметова выступит против своей соотечественницы Людмилы Самсоновой или с победительницей квалификации.
Турнир стартует 6 октября.
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