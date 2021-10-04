ATP проведёт расследование в отношении Зверева из-за обвинений в домашнем насилии

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) проведёт расследование в отношении четвёртой ракетки мира немца Александра Зверева из-за обвинений домашнем насилии.
ATP проведёт расследование в отношении Зверева из-за обвинений в домашнем насилии
  • AP

Как сообщается на сайте ATP, организация обязана рассмотреть обвинения в адрес Зверева, так как они достаточно серьёзны. 

«Мы надеемся, что расследование позволит установить факты и определиться с дальнейшими действиями. Как мы понимаем, Зверев не против расследования и отрицает все обвинения», — говорится в заявлении.

В ATP также будут следить, как развивается ситуация с предварительными запретами, которые может наложить на спортсмена немецкий суд.

Напомним, что бывшая девушка теннисиста Ольга Шарыпова обвинила Зверева в домашнем насилии, хотя сам Александр это впоследствии опроверг. Шарыпова, в свою очередь, предоставила скриншоты переписок с фотографиями побоев.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв и Зверев принесли сборной Европы победу на Кубке Лэйвера.

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