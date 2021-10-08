Исинбаева надеется на смягчение антиковидного режима для спортсменов на Играх-2022
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«Спортсменам нужно отвлекаться от выступлений и иметь возможность хоть какого-то коллективного досуга в Олимпийской деревне, не связанного со спортом. МОК принимает это к сведению», — цитирует ТАСС Исинбаеву.
Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) уврена, что атмосфера на Олимпиаде в Пекине будет более праздничной, чем в Токио благодаря присутствию на трибунах китайских зрителей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге спортивные мероприятия в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун.