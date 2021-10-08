Исинбаева надеется на смягчение антиковидного режима для спортсменов на Играх-2022

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года спортсменам, скорее всего, будет позволено проведение коллективного досуга и отдыха.

«Спортсменам нужно отвлекаться от выступлений и иметь возможность хоть какого-то коллективного досуга в Олимпийской деревне, не связанного со спортом. МОК принимает это к сведению», — цитирует ТАСС Исинбаеву.

Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) уврена, что атмосфера на Олимпиаде в Пекине будет более праздничной, чем в Токио благодаря присутствию на трибунах китайских зрителей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге спортивные мероприятия в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун.