В Петербурге спортивные мероприятия в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что спортивные мероприятия в городе в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун.
В Петербурге спортивные мероприятия в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун
  • РИА Новости

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30%-ную заполняемость «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — написал Пиотровский в своём Telegram-канале.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга отметил, что на спортивные мероприятия пустят зрителей с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране в связи с пандемией COVID-19. По её словам, подобные мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидемиологического процесса.

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига ожидает официального документа от Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий.

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