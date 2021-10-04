РПЛ ждёт от Роспотребнадзора документа об ограничении массовых мероприятий
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«Данная новость поступила только что. Приказ ещё не опубликован, и никаких деталей касательно применения в спорте нет. Нужно смотреть сам документ», — сообщили в пресс-службе РПЛ.
Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране в связи с пандемией COVID-19. По её словам, подобные мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидемиологического процесса.
Ранее Попова назвала крайне напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.